Раскрыты самые частые причины обид кошек и собак на человека

У людей и питомцев очень разный язык общения и тела, что может вызывать недопонимание. Громкая речь и активная жестикуляция, противоречивые команды и физическое воздействие — частые причины «обид» собак и кошек. Как их избежать, «Газете.Ru» рассказала ветеринарный врач, эксперт производителя натуральных кормов SUPERPET Наталья Колесникова.

Эксперт отметила, что питомцы не обижаются на нас в привычном понимании. Мы воспринимаем это так, потому что часто не умеем считывать сигналы тела, а питомец не понимает, что от него хотят. Такие ситуации могут вызывать у животных и хозяев недопонимание.

Например, для собак наша речь — шум. Если мы громко говорим и активно жестикулируем, питомец не справляется с этим и может вести себя нежелательно из-за перевозбуждения нервной системы. Часто за это хозяин может его наругать, что вызовет у собаки еще большее непонимание и «обиду».

Собаки также не любят поглаживания по голове, когда вы заносите руки над ними — для них это жест доминирования. «Люди хотят просто собаку погладить пожалеть, но получают рык или даже укусы, потому как она это считывает как угрозу», — пояснила ветеринар. Она также рекомендовала избегать прямого взгляда в глаза — собаки также воспринимают это как угрозу.

«В животном мире псовые так выясняют отношения. Кто первый отвернулся, тот сдался, проиграл. Поэтому часто, когда люди склоняются над животным и пристально смотрят в глаза, могут получить агрессию», — добавила ветврач.

Еще одна распространенная причина «обид» — противоречивые команды. Например, человек радуется своему животному и позволяет прыгать на себя, а в другой раз, надев деловой костюм, начинает собаку ругать. Это дезориентирует питомца. Важно, чтобы все члены семьи были последовательны в командах и требованиях.

Что касается кошек — они территориальные животные и чаще всего не живут в стае. «В природе, чтобы создать для себя безопасную среду, кошки метят свою территорию. Так они показывают, что границы нарушены и нужно больше пространства. За это питомцы нередко получают тумаки и крики, что еще больше усугубляет ситуацию», — отметила Колесникова.

Кроме того, кошка может писать в неположенных местах из-за проблем со здоровьем. В этом случае наказания от хозяев могут привести к еще большему стрессу и «обидеть» питомца.

Вызвать недопонимание может и излишняя ласка. «Люди часто думают, что нарушение границ для кошки – это крики или какое-то физическое негативное воздействие. Однако то, что люди часто принимают за любовь к кошке — для самой кошки тоже может быть насилием. Например, если ее берут на руки или гладят, когда она не хочет», — заключила ветеринар.

А вот признаки, которые хозяева воспринимают как обиду — питомец избегает контакта или демонстративно игнорирует, может вести себя апатично. Собака или кошка также могут уходить в уединенное место, отказываться от еды, слишком тщательно вылизываться. На самом же деле большинство реакций животных – попытка сгладить конфликт и договориться, а не обиды.

