Куда сходить на Пасху-2026 в Москве: фестивали, праздничные программы, расписание богослужений

Пасхальные мероприятия в Москве для взрослых и детей: афиша, как будет работать транспорт, погода

12 апреля православные христиане отмечают Пасху — главный праздник в церковном календаре. В пасхальные дни в Москве проводятся фестивали, концерты, экскурсии и другие мероприятия. В центре столицы и округах откроется множество праздничных площадок, в храмах будут проходить крестные ходы и богослужения. Подробнее о пасхальных мероприятиях в Москве — в материале «Газеты.Ru».

Когда начинаются пасхальные празднования в Москве

Основные пасхальные мероприятия в столице начинаются 12 апреля, в день празднования Светлого Воскресения Христова. В течение всей Светлой седмицы (праздничная неделя после Пасхи) проходят праздничные богослужения в храмах, а на городских площадках — развлекательные мероприятия.

Согласно прогнозу погоды, в эти выходные температура составит +6...+9°C, возможен небольшой дождь.

Пасхальные фестивали в Москве

* Юбилейный XXV Московский Пасхальный фестиваль

Когда: 12 апреля – 10 мая

Где: Большой театр и другие площадки

Московский Пасхальный фестиваль в Большом театре, 2023 год Сергей Пятаков/РИА Новости

Фестиваль проводится по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла при поддержке правительства Москвы и министерства культуры РФ. Художественный руководитель фестиваля — дирижер, народный артист РФ Валерий Гергиев.

В этом сезоне у фестиваля самая масштабная и продолжительная программа за все время его проведения. Официальное открытие состоится 12 апреля в Большом театре. Будет представлена симфоническая программа из произведений Николая Римского-Корсакова, Сергея Прокофьева и Игоря Стравинского.

Что еще в программе С 13 апреля по 10 мая в рамках пасхального фестиваля состоятся концерты в десятках российских городов. 2 мая артисты вернутся в Москву и выступят в концертном зале «Зарядье». На фестивале также будут представлены хоровая и звонильная программы. Причем концерты колокольной музыки можно послушать бесплатно. В Москве они пройдут в Даниловом, Иоанно-Предтеченском, Андреевском и ряде других монастырей, соборе Казанской иконы Божией матери на Красной площади, храме преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле, храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском Парке и других. Расписание уточняйте на сайте фестиваля.

* Фестиваль «Пасхальный дар»

Когда: 11–19 апреля

Где: площадки проекта «Московские сезоны»

Площадка фестиваля «Пасхальный дар» на Тверской площади, 2025 год Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

В рамках благотворительного фестиваля на площадках откроется «Домик добра», где каждый сможет передать вещи для бойцов СВО, детей из новых регионов России, корм и средства ухода за домашними животными. Организаторы уточняют: вещи должны быть новыми, с бирками и в упаковке.

На Тверской площади будет работать благотворительная ярмарка с товарами от подопечных НКО. Часть средств от продажи пойдет на помощь тяжелобольным детям, людям с ограниченными возможностями здоровья, жителям старшего возраста и животным. Для гостей мероприятия в Пальмовой оранжерее проведут творческие мастер-классы. Также на фестивальной сцене весь день будут выступать детские коллективы, кавер-группы, будут представлены музыкальные постановки.

На Пушкинской набережной в парке им. Горького 12 апреля также стартует благотворительная ярмарка, где можно будет приобрести товары ручной работы — вязаные пасхальные игрушки, свечи, шоперы, разрисованные обложки для документов и другие товары.

Фестиваль также пройдет на окружных площадках в разных частях Москвы и на территориях пяти столичных храмов. Узнать адреса площадок и расписание мероприятий можно на сайте.

* Пасхальный фестиваль в храме Святого Людовика

Когда: 10 апреля – 8 мая

Где: ул. Малая Лубянка, 12/7 стр. 8

В программе музыкального фестиваля, который проходит в римско-католическом храме Святого Людовика, заявлены органные вечера, вокальная музыка и инструментальные ансамбли. Стоимость билетов — от 500 рублей.

* Фестиваль «Пасха в Архангельском»

Когда: 12 апреля

Где: Красногорск, пос. Архангельское

Юных гостей фестиваля ждет анимационная интерактивно-развлекательная программа для детей «Пасхальный переполох» с квестами, играми и соревнованиями, а также кукольный спектакль «Теремок». Возле Колоннады будет работать выездная звонница. Взрослые смогут побывать на пасхальных чтениях и концерте ансамбля саксофонов.

Пасхальные мероприятия в парках Москвы

* Пасхальный концерт в парке «Ходынское поле»

Когда: 12 апреля, 15:00

Городской парк «Ходынское поле» Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

12 апреля на главной площади парка «Ходынское поле» состоится праздничный концерт «Воскресная радость». Прозвучат пасхальные мелодии, исполненные детским православным хором храма преподобного Сергия Радонежского, струнным квартетом солистов камерного оркестра и семейного инструментального ансамбля. Также участники представят танцевальные номера. Вход на мероприятие свободный.

* Мультимедийное шоу в парке «Зарядье»

Когда: 10–12 апреля, по расписанию

Где: ул. Варварка, 6, стр. 1, «Матрешка Москвы»

«Матрешка Москвы» в парке «Зарядье» Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

На объекте «Матрешка Москвы» в парке Зарядье запустили мультимедийное шоу в честь Пасхи: каждый вечер медиаэкраны складываются в кулич высотой 22 метра. Конструкция также принимает форму пасхального яйца. Видео будут транслировать ежедневно до 12 апреля включительно в 19:15, 20:15, 21:15. Вход на территорию парка свободный.

* «Светлая Пасха на городской ферме» на ВДНХ

Когда: 12 апреля, с 11:00 до 19:00

Где: ВДНХ, Городская ферма

Городская ферма на ВДНХ Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

В честь праздника Светлой Пасхи на Городской ферме ВДНХ организована развлекательная программа для детей и взрослых. Для участников проведут мастер-классы по созданию поделок из экологичных материалов, росписи по гипсу и дереву, обучению гончарному искусству.

В течение дня можно будет прогуляться по ферме и пообщаться с ее обитателями.

Расписание:

* в 11:30 — общение с кроликами;

* с 11:00 до 18:00 каждый час проводятся экскурсии по территории фермы;

* в 12:00 и 15:00 — анималотерапия с козой и посещение инкубатория;

* в 14:00 и 16:00 посетители могут встретиться с северным оленем;

* в 15:00 — посещение инкубатория с зоологами в составе группы до 6 человек;

* в 15:30 — кормление овец и ослицы.

Стоимость входного билета — 1300 руб., для посетителей от 3 до 14 лет — 700 руб.

Пасхальные мероприятия в музеях Москвы

* Пасхальные экскурсии в Музее ратной истории Москвы

Когда: 12 апреля

Где: Крутицкая ул., 17, стр. 3

12 апреля в музее проведут тематические сборные экскурсии, в рамках которых можно будет увидеть галереи митрополитов, а также узнать больше о Крутицком райском саду. Для посетителей будут организованы активности, в том числе «яичные горки» и другие игры, в которые играли еще наши предки. Группы собираются в 13:00 и 15:00, подробности можно узнать на сайте музея.

* Пасхальные программы в Музее Андрея Рублева

Когда: 12, 19 апреля

Где: Андроньевская площадь, 10, стр. 3

Музей подготовил тематические пасхальные программы для детей и взрослых. Юным посетителям предлагают экскурсию «Образы Пасхи на иконах древнерусских мастеров» и спектакль «Краска для маленькой пташки», а на специальном мастер-классе ребята смогут создать собственную пасхальную открытку. Подробности — на сайте музея.

* Праздник Пасхи в Историческом музее

Где: Красная площадь, д. 1

В музее проходит экскурсия для школьников, посвященная главному православному празднику. Юных посетителей знакомят с храмовым зодчеством Древней Руси и Московского царства, традициями Пасхи. Ребята услышат народные песни и примут участие в играх.

Церковные службы на Пасху — 2026 в Москве

Священник освящает пасхальные куличи и яйца накануне православной Пасхи в церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Москве, Россия, 19 апреля 2025 года Maxim Shemetov/Reuters

В ночь на 12 апреля во всех столичных храмах будут проходить пасхальные богослужения. Примерно с 23:00 начинается Полунощница, затем Крестный ход, Пасхальная заутреня, Литургия. Расписание уточняйте на сайтах храмов.

* Храм Христа Спасителя

Как добраться: м. «Кропоткинская», ул. Волхонка, 15

23:00 — Полунощница

00:00 — Пасхальная заутреня и литургия

09:00 — Литургия

16:00 — Пасхальная вечерня и поздравление Святейшего Патриарха.

* Храм Успения Пресвятой Богородицы в Путинках

Как добраться: м. «Пушкинская», Успенский пер., д. 4

23:25 — Полунощница

00:00 — Утреня. Литургия

09:00 — Литургия

17:00 — Великая вечерня

* Храм святителя Николая Чудотворца в Кленниках

Как добраться: м. «Лубянка», «Чистые пруды», «Сретенский бульвар», ул. Маросейка, 5, стр. 2

23:30 — Полунощница

00:00 — Светлая заутреня. Первая Божественная Литургия

09:00 — Вторая Божественная Литургия

16:00 — Вечерня. Утреня

* Храм Симеона Столпника на Поварской

Как добраться: м. «Арбатская», Поварская ул., 5, стр. 1

23:30 — Полунощница

00:00 — Утреня. Часы. Литургия

16:00 — Пасхальная вечерня

* Храм Святителя Григория Неокесарийского

Как добраться: м. «Полянка», Большая Полянка, 29А

23:00 — Полунощница, Крестный ход

00:00 — Светлая Пасхальная заутреня. Божественная литургия

09:30 — Поздняя Божественная литургия

16:00 — Пасхальная вечерня

Как будет работать метро в Москве на Пасху

В ночь на 12 апреля транспорт в Москве будет работать по особому режиму:

* метро и МЦК будут открыты на вход до 02:00;

* 150 маршрутов автобусов, электробусов и трамваев будут ходить до 03:30;

* 18 ночных маршрутов будут ходить по обычному графику.

Кроме того, на Пасху будут курсировать дополнительные автобусы до 14 кладбищ.