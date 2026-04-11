Минпросвещения РФ установило дату выпускных в школах

Минпросвещения РФ: российским школам рекомендовано провести выпускные 27 июня
Минпросвещения РФ рекомендует российским школам провести выпускные вечера 27 июня. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов, передает РИА Новости.

«Минпросвещения России рекомендует провести выпускные вечера — 27 июня 2026 года», — сказал он.

Министр уточнил, что даты носят лишь рекомендательный характер. По словам Кравцова, основная цель — создать равные и комфортные условия, чтобы дети во всех регионах России смогли отдохнуть.

До этого Минпросвещения РФ определило единый день проведения последнего звонка в школах в 2026 году — 26 мая.

В ведомстве отмечали, что в программу последних звонков и выпускных вечеров предлагается включить церемонии поднятия флага и исполнения гимна РФ, чествование представителей многодетных и многопоколенных семей, а также выступления родителей учащихся, в том числе удостоенных государственных наград и участников военной операции на Украине.

Ранее стало известно, во сколько обойдутся сборы школьников на выпускной в 2026 году.

 
В бюджете Соцфонда нашли «дыру» более чем в триллион. Что это значит для всех, кто получает пенсии и пособия?
