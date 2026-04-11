Экипаж «Артемиды-2», облетевший Луну, вернулся на Землю

Экипаж миссии «Артемиды-2» на борту американского космического корабля «Орион» вернулся на Землю. Возвращение астронавтов транслировалось на YouTube-канале Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

В 20:07 по восточному времени США (3:07 мск) они успешно совершили приводнение с использованием парашютов в Тихом океане у побережья Сан-Диего.

Известно, что перед отключением двигателя космического корабля и передачей его спасателям на борту авианосца USS John P. Murtha инженеры проведут несколько дополнительных испытаний.

Экипаж «Ориона» включал астронавтов НАСА Рида Уайзмана, Виктора Гловера и Кристину Кох, а также Джереми Хансена из Канадского космического агентства.

1 апреля Соединенные Штаты дали старт пилотируемой космической миссии «Артемида-2» (Artemis II), отправив в космос экипаж из четырех астронавтов. Во время экспедиции аппарат облетел Луну, приблизившись к ее поверхности на расстояние примерно 8 тыс. километров. Ключевая цель миссии заключалась в проверке работоспособности систем и аппаратуры, предназначенных для использования в дальнейших космических путешествиях, в том числе в рамках планируемой лунной высадки, намеченной на 2028 год.

Ранее астронавты лунной миссии «Артемида-2» ненадолго потерялись в космосе.