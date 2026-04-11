Россиянам рассказали, как накопить дополнительный миллион к пенсии

Эксперт Мошляк: через ПДС можно накопить дополнительный миллион рублей к пенсии

Россияне со средним уровнем дохода могут дополнительно накопить к пенсии миллион рублей, используя программу долгосрочных сбережений (ПДС). Об этом заявил гендиректор негосударственного пенсионного фонда «Будущее» Олег Мошляк в беседе с РИА Новости.

В пример он привел человека 37 лет с зарплатой около 100 тыс. рублей в месяц.

По словам Мошляка, если он будет откладывать по 2-3 тыс. рублей каждый месяц, то с учетом софинансирования со стороны государства в течение 10 лет к своим 52 годам он накопит 1 млн рублей.

Накопления в ПДС, как пояснил эксперт, растут двумя способами: фонд ежегодно начисляет на них инвестиционные проценты, а государство первые 10 лет увеличивает взносы участников в зависимости от их дохода.

До этого президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков заявлял, что россияне с ежемесячным доходом ниже 80 тысяч рублей могут накопить на первоначальный взнос по ипотеке при использовании ПДС за 15 лет.

Ранее сообщалось, что в 12 регионах России средний размер пенсии превысил 30 тысяч рублей.