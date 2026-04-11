Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Россиянам рассказали, как накопить дополнительный миллион к пенсии

Эксперт Мошляк: через ПДС можно накопить дополнительный миллион рублей к пенсии
Inside Creative House/Shutterstock/FOTODOM

Россияне со средним уровнем дохода могут дополнительно накопить к пенсии миллион рублей, используя программу долгосрочных сбережений (ПДС). Об этом заявил гендиректор негосударственного пенсионного фонда «Будущее» Олег Мошляк в беседе с РИА Новости.

В пример он привел человека 37 лет с зарплатой около 100 тыс. рублей в месяц.

По словам Мошляка, если он будет откладывать по 2-3 тыс. рублей каждый месяц, то с учетом софинансирования со стороны государства в течение 10 лет к своим 52 годам он накопит 1 млн рублей.

Накопления в ПДС, как пояснил эксперт, растут двумя способами: фонд ежегодно начисляет на них инвестиционные проценты, а государство первые 10 лет увеличивает взносы участников в зависимости от их дохода.

До этого президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков заявлял, что россияне с ежемесячным доходом ниже 80 тысяч рублей могут накопить на первоначальный взнос по ипотеке при использовании ПДС за 15 лет.

Ранее сообщалось, что в 12 регионах России средний размер пенсии превысил 30 тысяч рублей.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!