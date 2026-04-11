Отец Илона Маска предложил построить завод Tesla в одном из российских городов

Кирилл Каллиников/РИА Новости

Отец основателя Tesla и Space X Илона Маска Эррол Маск заявил, что завод электромобилей Tesla можно было бы построить в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает ТАСС.

Маск-старший отметил в ходе встречи с журналистами, что не видит каких-либо проблем в строительстве завода в Нижнем Новгороде.

«Я вижу здесь возможности для строительства заводов крупных компаний, даже Tesla могла бы построить здесь свой завод», — поделился отец американского предпринимателя.

Накануне Эррол Маск назвал введенные против России санкции «абсолютной чепухой». По его словам, Запад вводит антироссийские санкции и говорит плохо о России из зависти. Он назвал Россию восхитительной страной с прекрасными людьми, а Москву — лучшим городом на планете.

В сентябре прошлого года газета The New York Times писала, что основатель Space X и Tesla Илон Маск уже много лет не поддерживает отношения с отцом. Отмечалось, что миллиардер прекратил общение с Эрролом из-за многочисленных обвинений против 79-летнего бизнесмена в сексуальном насилии над детьми.

Ранее отец Илона Маска рассказал о связанной с Россией просьбе сына.

 
В бюджете Соцфонда нашли «дыру» более чем в триллион. Что это значит для всех, кто получает пенсии и пособия?
