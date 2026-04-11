СМИ узнали о важной просьбе США и Ливана к Нетаньяху

Axios: США призвали Нетаньяху не бить по Ливану до начала прямых переговоров

США и Ливан обратились к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху с просьбой приостановить удары по шиитскому движению «Хезболла» до начала прямых переговоров. Об этом сообщает Axios со ссылкой на двух источников.

«Ливанское правительство и администрация Трампа обратились к Израилю с просьбой «приостановить» атаки против «Хезболлы» до начала прямых переговоров между Израилем и Ливаном на следующей неделе», — говорится в публикации.

Отмечается, что израильский премьер пока не ответил на призыв американского лидера — он предпочитает вести переговоры «под огнем». Тем не менее, как пишет издание, Нетаньяху может согласиться на короткий тактический перерыв.

9 апреля телеканал NBC News сообщил, что Трамп призвал Нетаньяху снизить интенсивность израильских ударов по Ливану, чтобы способствовать успеху переговоров с Ираном. После этого премьер-министр Израиля анонсировал прямые переговоры с Ливаном о разоружении ливанского шиитского движения «Хезболла» и урегулировании конфликта в «ближайшее возможное время».

8 апреля израильские войска нанесли самую масштабную серию ударов по объектам «Хезболлы» в Ливане с начала нынешней эскалации. Как заявили в армейской пресс-службе, атака длилась 10 минут. Удары были совершены по центрам разведки и управления «Хезболлы», огневой инфраструктуре движения, его военно-морским силам, а также объектам элитного подразделения «Радван» в составе организации.

Ранее лидер «Хезболлы» заявил о продолжении войны с Израилем, несмотря на позицию властей Ливана.