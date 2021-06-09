Южная Корея планирует разрешить зарубежные групповые туры для привитых от коронавируса

Южная Корея разрешит зарубежные групповые поездки для полностью вакцинированных собственных граждан в страны со стабильными мерами реагирования на COVID-19, cообщает государственное агентство «Ренхап» со ссылкой на министерство транспорта.

В министерстве изданию заявили, что правительство уже ведет переговоры о таких турах с Сингапуром и Тайванем. Позднее власти Южной Кореи планируют обсудить зарубежные поездки с Таиландом, Гуамом и Сайпаном. Эксклюзивные туристические соглашения предполагают, что как только две страны подписывают их, они открывают границы, и их жители могут свободно перемещаться, не подвергаясь по прибытии двухнедельным карантинным мерам.

Сообщается, что на данный момент в Южной Корее вакцинировано 16,5% населения, а к ноябрю страна планирует достичь коллективного иммунитета.

Ранее стало известно, что власти Туниса отменяют с 1 июня требование предоставлять результаты ПЦР-теста на коронавирус, свидетельствующие об отсутствии заболевания. Также для тех туристов. кто имеет сертификат о прививке или недавно переболел, отменят карантин.