Мурашко рассказал, как избежать роста заболеваемости COVID-19

Роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России удастся избежать, если граждане будут соблюдать рекомендации специалистов, сообщил глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко в беседе с РИА «Новости».

«Рост будет зависеть от нас с вами. Если мы будем ответственны, то роста не будет точно», – заявил министр.

По его словам, важно, чтобы каждый осознавал риск заболеть COVID-19 и следовал установленным правилам.

Глава Минздрава также отмечал, что на сегодняшний день в России «неплохая» доля людей, имеющих иммунную прослойку, однако этого недостаточно для элименации вируса.

За весь период пандемии в России выявлено более 5,1 млн случаев заражения коронавирусом, более 123 тысяч заболевших скончались. Выздоровели более 4,7 млн человек.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».