Россия может начать вакцинацию от коронавируса детей старше 12 лет
Российские специалисты рассматривают возможность разрешить вакцинацию от коронавируса среди детей старше 12 лет. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, пишет РИА «Новости».
«Сейчас рассматривается разрешение на ряд вакцин с 12 лет. На российских вакцинах мы разработали клинический протокол исследования для безопасности и эффективности, я думаю, что в ближайшее время мы начнем тестирование», — сказал Мурашко.
Ранее Мурашко заявлял, что ситуацию с коронавирусом в России удалось переломить, но борьба с коронавирусом продолжается.
За последние сутки в стране были выявлены 8 947 новых случаев коронавирусной инфекции, умерли 377 пациентов. Днем ранее было зафиксировано 8 933 случая COVID-19. Отмечается, что из числа новых зараженных 15% не имели клинических проявлений болезни. В общей сложности в России зарегистрировано 5 108 129 случаев коронавируса, 123 037 умерших и 4 720 512 выписанных.