В Москве комплексные силы полиции ищут подозреваемого во взрыве около машины ДПС

Комплексные силы полиции брошены на розыск преступника, который устроил взрыв возле автомобиля ДПС рядом с Савеловским вокзалом в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД.

Полицейские вместе с коллегами из силовых ведомств устанавливаются все обстоятельства инцидента. Для установления местонахождения преступника «задействованы комплексные силы полиции», отмечается в сообщении.

По данным МВД, примерно в 00:05 к сотрудникам Госавтоинспекции УВД Северо-Восточного округа, находившимся в патрульном автомобиле на площади Савеловского вокзала, подошел коротко стриженный мужчина в черной одежде и швырнул в его сторону неизвестное взрывное устройство, после чего начал вести съемку, а затем скрылся. Произошел взрыв, в результате которого один сотрудник ДПС получил несовместимые с жизнью ранения, а второй был доставлен в больницу.

Позже Telegram-канал SHOT написал, что врачи не сумели спасти полицейского, доставленного в лечебное учреждение с места происшествия.

В ночь на 24 декабря на юге Москвы произошел взрыв, в результате которого не выжили двое сотрудников ДПС. По данным Следственного комитета, полицейские хотели задержать подозрительного мужчину, которого заметили рядом со служебным автомобилем.

Ранее в Москве за день взорвались два автомобиля.