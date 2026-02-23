Все организованные туристические группы из России покинули Кубу

Все организованные туристические группы из России покинули территорию Кубы, воспользовавшись вывозными рейсами авиаперевозчиков «Россия» и «Северный ветер» (Nordwind). Тем не менее на острове остаются и продолжают прибывать самостоятельные путешественники, рассказал в интервью ТАСС исполняющий обязанности генерального консула РФ в республике Алексей Некрасов.

По словам дипломата, для поездок россияне используют преимущественно рейсы Turkish Airlines по маршруту Москва — Стамбул — Гавана (с понедельника по четверг), а в выходные дни добираются через Панаму с привлечением компании Copa Airlines.

Беспокойство среди отдыхающих вызвано официальным заявлением Гаваны о критическом дефиците авиационного керосина в стране. Алексей Некрасов отметил, что на этом фоне среди соотечественников возникли опасения, схожие с настроениями периода пандемии COVID-19: многие начали рассчитывать на организацию специальных государственных эвакуационных бортов. Однако на данный момент речь идет лишь о завершении плановых и вывозных программ для организованных туров, в то время как индивидуальные поездки продолжаются в частном порядке.

Ранее Новак сообщил, что Россия помогает Кубе на фоне топливного кризиса.