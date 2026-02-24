Размер шрифта
Судей ВХЛ отстранили за видео в нетрезвом состоянии

Федерация хоккея России отстранила трех судей ВХЛ за аморальное поведение
Федерация хоккея России (ФХР) приняла решение о бессрочном отстранении трех судей Всероссийской хоккейной лиги — Ильнура Хажиева, Ивана Шмакова и Мирослава Скугарева — из-за их аморального поведения после матча «Норильск» — «Омские Крылья», состоявшегося 21 февраля. Об этом говорится на сайте федерации.

«Федерация хоккея России и Всероссийская хоккейная лига категорически осуждают поведение судей после матча между командами «Норильск» и «Омские Крылья», — говорится в сообщении.

Линейный судья Мирослав Скугарев снял видео в раздевалке, где все трое, предположительно, находятся в состоянии алкогольного опьянения, что противоречит этическому кодексу ФХР и наносит ущерб репутации хоккейного сообщества.

Скугарев, признанный лучшим линейным судьёй ВХЛ по итогам сезона-2024/25, судил в текущем сезоне 21 матч КХЛ, которая не подчиняется ФХР. Он является сыном известного хоккеиста Александра Скугарева.

ФХР и ВХЛ подчеркнули, что осуждают произошедшее и отстраняют судей от всех матчей под своей юрисдикцией, подчеркивая важность соблюдения этических норм в спорте.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова встала на защиту букмекерских контор.
 
