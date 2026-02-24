Умер второй пострадавший при взрыве в Москве полицейский

SHOT: скончался второй раненый при взрыве в Москве сотрудник Госавтоинспекции

Скончался второй полицейский, получивший ранение при взрыве в Москве. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По предварительной информации, ранение сотрудника Госавтоинспекции УВД Северо-Восточного округа Москвы оказалось несовместимо с жизнью.

24 февраля стало известно, что при взрыве автомобиля дорожно-патрульной службы (ДПС) у Савеловского вокзала в Москве погиб полицейский. Очевидцы рассказали, что на месте находился мужчина в черной куртке, который снимал момент взрыва, после чего скрылся. В служебном автомобиле выбиты стекла. Пострадавшего полицейского госпитализировали.

24 декабря 2025 года на юге Москвы произошел взрыв, в результате которого погибли двое сотрудников ДПС и еще один человек. По данным Следственного комитета России, полицейские хотели задержать подозрительного мужчину, которого заметили рядом со служебным автомобилем.

Ранее в Москве за день взорвались два автомобиля.