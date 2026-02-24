Синоптики назвали время начала прогнозируемого в Москве снегопада

Гидрометцентр: снегопад в Москве начнется во второй половине ночи

Во второй половине ночи 24 февраля в столице России начнется снегопад. Об этом, ссылаясь на последние прогностические данные, сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

Собеседник агентства пояснил, что снегопад будет идти с разной степенью интенсивности как минимум до позднего вечера вторника. Причиной осадков, которые начнутся с юго-западных районов, станет влияние теплого атмосферного фронта. Ожидается, что до 09:00 мск в Москве выпадет до 2 мм осадков, прирост снежного покрова достигнет 3 см. В течение количество осадков может составить 3-5 мм, местами — 8 мм, прирост снежного покрова — до 10 см.

В связи с непогодой в Москве и Подмосковье объявлено экстренное предупреждение, которое действовать с 06:00 мск до конца суток 24 февраля.

Температура воздуха ночью в Москве составит -7...-9°C, в Московской области — -6...-11°C. Днем станет теплее: в столице — -2...-4°C, в Подмосковье — -1...-6°C. Прогнозируется восточный ветер со скоростью 5-10 м/с.

22 февраля начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок заявил, что рекордно снежная зима в России спровоцирована глобальным потеплением.

Ранее синоптик пообещал жителям Центральной России циклонический вихрь.