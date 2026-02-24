Разрыв между средней пенсией в регионах составил более 23 тыс. рублей

Соцфонд: разброс в размере пенсий в регионах составил более 23 тыс. рублей

Разница между максимальной и минимальной средней пенсией по регионам России в январе 2026 года составила 23 327 рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Социального фонда.

В Чукотском автономном округе средний размер пенсии достиг 41 932 рубля, тогда как в Республике Дагестан он составил 18 605 рублей.

Средний размер пенсии россиян на 1 января текущего года составил 25 254,53 рубля, что более чем на 2 тыс. рублей превышает показатель прошлого года — 23 175 рублей. У работающих и неработающих пенсионеров пенсия различается – в первом случае она в среднем составляет 23 279 рублей, во втором – 25 678 рублей. Максимальный уровень отмечен в ЦФО, где средний размер пенсии равен 25 484 рубля, сообщил депутат.

С 1 января 2026 года была проведена индексация страховых пенсий для всех пенсионеров на 7,6%, что повлияло на общий рост выплат.

Ранее в Госдуме призвали индексировать пенсии четыре раза в год.