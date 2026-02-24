Норвегия в 2025 году впервые за несколько лет нарастила импорт из России

Норвегия впервые за несколько лет нарастила импорт из РФ до $300 млн

В 2025 году Норвегия впервые за несколько лет увеличила объем импорта из России, достигнув почти $300 млн. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на данные центрального статистического управления королевства.

По данным ведомства, после пика в 2021 году ($2,2 млрд) импорт из РФ постепенно снижался: до $1,8 млрд в 2022 году, затем до $335 млн в 2023 году и до $251 млн в 2024 году. В 2025 году произошел рост — импорт составил $293 млн.

Основную часть импорта в 2025 году составила рыба, которая занимала около 40% от общего объема поставок из России в Норвегию.

До этого в рамках очередного пакета санкций Европейский союз выступил с инициативой ввести запрет на ввоз в ЕС ряда российских товаров — соли, кремния, аммиака, пушнины и гальки. Это решение направлено на дальнейшее ограничение экономических возможностей России и усиление давления на ключевые отрасли ее экономики.

