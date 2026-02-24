Захарова назвала условие, при котором на Украине наступит устойчивый мир

Достижение прочного мира на Украине возможно лишь после устранения первопричин конфликта. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Выступив с комментариями в связи с четвертой годовщиной начала специальной военной операции, дипломат подчеркнула, что прочный, справедливый и устойчивый мир на Украине возможен только на основе устранения первопричин конфликта. Захарова отметила, что текущие усилия российской дипломатии подчинены именно этой задаче, в том числе в контактах со странами Мирового большинства и в рамках диалога РФ и США.

21 февраля Захарова заявила, что коллективный Запад с помощью СМИ совершает вбросы о российской позиции на переговорах по Украине с целью дестабилизировать ситуацию.

До этого дипломат, комментируя переговоры по урегулированию в Женеве, заявила, что Россия много раз доказывала, что хочет мира.

Ранее Захарова раскрыла реакцию России на претензии Зеленского обладать ядерным оружием.