Захарова назвала условие, при котором на Украине наступит устойчивый мир

Захарова: прочный мир на Украине возможен при устранении первопричин конфликта
Сергей Гунеев/РИА Новости

Достижение прочного мира на Украине возможно лишь после устранения первопричин конфликта. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Выступив с комментариями в связи с четвертой годовщиной начала специальной военной операции, дипломат подчеркнула, что прочный, справедливый и устойчивый мир на Украине возможен только на основе устранения первопричин конфликта. Захарова отметила, что текущие усилия российской дипломатии подчинены именно этой задаче, в том числе в контактах со странами Мирового большинства и в рамках диалога РФ и США.

21 февраля Захарова заявила, что коллективный Запад с помощью СМИ совершает вбросы о российской позиции на переговорах по Украине с целью дестабилизировать ситуацию.

До этого дипломат, комментируя переговоры по урегулированию в Женеве, заявила, что Россия много раз доказывала, что хочет мира.

Ранее Захарова раскрыла реакцию России на претензии Зеленского обладать ядерным оружием.
 
