Преступник, устроивший взрыв около машины ДПС в Москве, погиб на месте

СК: устроивший взрыв около машины ДПС в Москве злоумышленник скончался на месте

Преступник, устроивший взрыв около машины ДПС на площади Савеловского вокзала в Москве, скончался на месте происшествия. Об этом сообщил столичный Следственный комитет.

«Предварительно установлено, что злоумышленник скончался на месте происшествия», — отмечается в сообщении.

По данным следствия, в результате действий преступника погиб один сотрудник Госавтоинспекции. Еще двое полицейских были доставлены в больницу.

Возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывных устройств).

Следователи и криминалисты СК России вместе с оперслужбами осматривают место происшествия, а также изучают записи видеонаблюдения.

В ближайшее время будут назначены медицинская и взрывотехническая экспертизы.

По данным МВД, в ходе осмотра места происшествия и изучения записей с камер видеонаблюдения «установлено, что преступник погиб на месте происшествия».

До этого сообщалось, что примерно в 00:05 к сотрудникам Госавтоинспекции УВД Северо-Восточного округа, находившимся в патрульном автомобиле на площади Савеловского вокзала, подошел коротко стриженный мужчина в черной одежде и швырнул в его сторону неизвестное взрывное устройство, после чего начал вести съемку, а затем скрылся.

Ранее в Москве за день взорвались два автомобиля.