Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Преступник, устроивший взрыв около машины ДПС в Москве, погиб на месте

СК: устроивший взрыв около машины ДПС в Москве злоумышленник скончался на месте
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Преступник, устроивший взрыв около машины ДПС на площади Савеловского вокзала в Москве, скончался на месте происшествия. Об этом сообщил столичный Следственный комитет.

«Предварительно установлено, что злоумышленник скончался на месте происшествия», — отмечается в сообщении.

По данным следствия, в результате действий преступника погиб один сотрудник Госавтоинспекции. Еще двое полицейских были доставлены в больницу.

Возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывных устройств).

Следователи и криминалисты СК России вместе с оперслужбами осматривают место происшествия, а также изучают записи видеонаблюдения.

В ближайшее время будут назначены медицинская и взрывотехническая экспертизы.

По данным МВД, в ходе осмотра места происшествия и изучения записей с камер видеонаблюдения «установлено, что преступник погиб на месте происшествия».

До этого сообщалось, что примерно в 00:05 к сотрудникам Госавтоинспекции УВД Северо-Восточного округа, находившимся в патрульном автомобиле на площади Савеловского вокзала, подошел коротко стриженный мужчина в черной одежде и швырнул в его сторону неизвестное взрывное устройство, после чего начал вести съемку, а затем скрылся.

Ранее в Москве за день взорвались два автомобиля.
 
Теперь вы знаете
Соседи не дают спокойно жить? Как наказать нарушителей и когда закон бессилен
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!