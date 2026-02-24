Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Россиян предупредили, в каких случаях могут положить в психстационар без согласия

Адвокат Салигова: просто вызвать бригаду для госпитализации в психдиспансер недостаточно
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Вопрос о принудительной госпитализации в психиатрический стационар регулируется строгими нормами. Адвокат, медиатор Центра юридической помощи и медиации МТПП Макка Салигова в комментарии «Газете.Ru» перечислила исключительные случаи, когда принудительная госпитализация допускается.

Госпитализация без согласия — не произвольная мера, а крайняя необходимость. И, по словам адвоката, применяется она строго в рамках Закона РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании».

Помещение в стационар без согласия пациента возможно только по решению врача-психиатра или суда. Тогда, когда обследование или лечение возможны лишь в стационарных условиях, а психическое расстройство является тяжелым и обусловливает (ссылаясь на статью 29 закона):

— непосредственную опасность для себя или окружающих. (попытка суицида, агрессивное поведение и иные), принудительная госпитализация в таких случаях возможна по решению врача-психиатра;

— беспомощность, то есть неспособность самостоятельно удовлетворять основные жизненные потребности. Такое решение может принять суд;

— существенный вред его здоровью вследствие ухудшения психического состояния, если лицо будет оставлено без психиатрической помощи (сильная депрессия, острый психоз и т.д.). Также госпитализация возможна по решению суда.

Адвокат обращает особое внимание на то, что просто вызвать бригаду врачей — недостаточно для принудительной госпитализации по обращению родственников, соседей. Врачебная бригада обязана лично осмотреть пациента и убедиться в наличии критериев из Статьи 29. И только после их подтверждения бригада госпитализирует такого пациента.

После недобровольной госпитализации происходят следующие действия:

  1. В течение 48 часов комиссия врачей-психиатров стационара обязана провести осмотр пациента и подтвердить или отменить решение о недобровольной госпитализации.

2. Затем, в течение 24 часов, стационар уведомляет суд.

3. В течение пяти дней судья в присутствии прокурора, представителя стационара пациента (если возможно) рассматривает законность госпитализации в закрытом судебном заседании в стационаре.

4. Пациент имеет право на адвоката, подачу жалоб и обжалование решений.

Недобровольная госпитализация — это крайняя мера, призванная защитить жизнь и здоровье самого человека и окружающих в период острого психического расстройства, резюмировала она.

Ранее россиян предупредили о риске выгорания из-за стремления быть «осознанным» и «в ресурсе».
 
Теперь вы знаете
Соседи не дают спокойно жить? Как наказать нарушителей и когда закон бессилен
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!