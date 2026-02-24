Большинство россиян стыдятся делать перерывы на работе

Большинство (73%) россиян чувствуют стыд или неловкость, когда позволяют себе короткие перерывы на работе. Это показало исследование сервиса FitStars и платформы Kaiten, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

77% респондентов считают отдыхом перерыв на кофе или чай, для 46% — это просмотр соцсетей или новостей. 37% работников могут отдохнуть только в тишине, а 40% опрошенных назвали отдыхом общение с близкими, прогулку или разговор с коллегами. При этом чувство вины за паузу на кофе или чай испытывают только 6% сотрудников, в то время как каждый второй стыдится за перерывы на скроллинг соцсетей.

Что касается гендерного распределения, то женщины чаще мужчин сообщают о чувстве вины за отдых: 56% из них признались, что им неловко делать перерывы во время работы.

Особенно остро негативные эмоции за отдых во время работы отмечают сотрудники с полностью удаленной занятостью — 56%. Среди офисных специалистов этот показатель ниже — 46%.

57% опрошенных мешают делать перерывы на работе большое количество задач, а 38% опасаются осуждения со стороны руководства даже при коротких перерывах. Для 27% сотрудников в культуре компании необходимо всегда быть на связи. 21% боится осуждения со стороны коллег. А 18% людей сами воспринимают перерывы как потерю времени.

«Если человек боится отойти на пять минут, то причина этого, вероятнее всего, в том, как устроена работа. Если задачи и приоритеты прозрачны, то нет ощущения, что все рухнет без постоянного присутствия. Хорошо организованные процессы создают предсказуемость, и именно она снимает необходимость быть на связи каждую минуту», — комментирует Алеся Шахова, HRD Kaiten.

Результаты опроса свидетельствуют о том, что сотрудники сталкиваются с барьерами на рабочем месте, как внутренними, так и внешними, что требует от бизнеса пересмотра подхода к корпоративной культуре.

«Создание среды, где отдых воспринимается как неотъемлемая часть рабочего процесса, способствует снижению стресса и повышению продуктивности. Руководители должны поддерживать сотрудников в том, чтобы они могли брать паузы без чувства вины», — комментирует Илья Капустин, генеральный директор FitStars

Несмотря на это, исследование выявило и конкретные управленческие решения, которые помогают сотрудникам отдыхать без чувства вины. Чаще всего респонденты отмечали практики, встроенные в рабочий процесс, например, короткие 5-минутные перерывы после совещаний (40%), четкие правила коммуникации — запрет писать в чатах в обед или после рабочего времени (35%), личный пример руководителей и коллег, которые делают перерывы (34%).

