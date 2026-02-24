Размер шрифта
Житель Белгородской области получил ранение в результате удара беспилотника

Гладков: житель Борисовского округа пострадал при ударе беспилотника ВСУ
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Житель Борисовского округа получил ранение в результате атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в поселке Борисовка. Мужчина был доставлен в Борисовскую ЦРБ с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями лица и руки. Пострадавший продолжит лечение в городской больнице №2 города Белгорода.

23 февраля Гладков сообщил, что в результате атаки со стороны Вооруженных сил Украины на Белгород оказался поврежден купол храма святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. По словам главы региона, город подвергся двум массированным ракетным обстрелам с применением 15 боеприпасов и атакам 10 беспилотников.

До этого украинский дрон ударил по зданию школы в селе Вознесеновка Шебекинского округа Белгородской области. О пострадавших не сообщалось.

Ранее ВС России уничтожили РСЗО чешского производства, которая обстреливала Белгородскую область.
 
