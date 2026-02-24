Размер шрифта
Нефтедобытчики подали в международный арбитраж иск к Астане

Bloomberg: Shell и партнеры подали иск на Казахстан из-за штрафа $4,6 млрд
Eli Hartman/Reuters

Нефтяные компании, работающие на крупном месторождении Кашаган в Казахстане, обратились в международный арбитраж с иском против казахстанских властей из-за штрафа в размере $4,6 млрд за нарушение экологических норм. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на британскую нефтегазовую компанию Shell.

Штраф был наложен после того, как в декабре суд в Астане отклонил апелляцию консорциума North Caspian Operating Company (NCOC), включающего Shell, Total Energies, Eni, ExxonMobil, CNPC, Inpex и «Казмунайгаз». Представитель Shell отметил, что попытки оспорить штраф в суде и переговоры с властями не привели к результату.

В августе 2025 года NCOC был также оштрафован на 2,3 трлн тенге (около $4,6 млрд) за превышение установленного объема хранения серы.

Добыча на месторождении осуществляется по договору о разделе продукции, подписанному в 1997 году. В связи со спором Shell приостановила инвестиции в Казахстан до завершения судебных процессов.

Ранее британская Shell планировала вернуться в Венесуэлу после свержения Мадуро.
 
