Россиянам назвали простую зарядку, чтобы быстро проснуться

Зачастую по утрам бывает очень сложно проснуться и быстро влиться в рабочий ритм. После сна организм, как правило, находится в состоянии покоя, кровообращение замедлено, нервная система только начинает активизироваться, поэтому требуется «запуск». Чтобы взбодриться и настроиться на рабочий день, следует выполнить утреннюю зарядку, которая поможет ускорить процесс обмена веществ и улучшить приток крови. Наталья Волкова, координатор, топ-тренер тренажерного зала сети фитнес-клубов Pride Fitness (входит в ГК Pride United), в беседе с «Газетой.Ru» посоветовала эффективные упражнения, способные помочь пробудиться.

Перед физической активностью следует уделить время разогреву суставов и мышц. В качестве разминки перед утренней зарядкой подойдут: ходьба по комнате или на месте; повороты головы в сторону; вращения плечами; потягивания.

После разминки можно приступить к выполнению основной части упражнений, каждое из которых следует повторять 10–15 раз.

Первое упражнение — перекаты с пяток на носки. Положите руки на пояс, встаньте прямо и выполняйте перекаты с пяток на носки. Упражнение способствует улучшению кровообращения, снимает утренние отеки с ног.

Второе — наклоны корпуса вперед. Поставьте ноги на ширине плеч, медленно наклоняйтесь вперед, стараясь расслабить мышцы спины, а затем плавно поднимитесь.

Третье — подъем коленей. Встаньте прямо, затем поочередно поднимайте колени к груди. Упражнение помогает улучшить подвижность тазобедренных суставов.

Четвертое — приседания. Встаньте прямо, ноги поставьте на ширине плеч, руки на поясе или перед собой, затем плавно опускайтесь вниз. Во время приседаний старайтесь не отрывать пятки, удерживайте бедра параллельно полу. Упражнение активирует крупные группы мышц и ускоряет обмен веществ.

Пятое — упражнение кошка. Встаньте на четвереньки, на вдохе прогните спину вниз, а на выдохе — округлите, прижимая подбородок к груди. Такое упражнение помогает расслабить мышцы спины и шеи, снять напряжение и улучшить подвижность позвоночника.

«Регулярная утренняя зарядка способствует повышению работоспособности в течение дня и поддержанию тонуса. При этом очень важно выполнять упражнения без резких движений и чрезмерной нагрузки во избежание растяжений и травм», — резюмировала тренер.

