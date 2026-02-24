Выборы на Украине проводить не следует, поскольку население страны «дебилизировано» социальными сетями. Об этом заявил мэр Днепра (российское название — Днепропетровск) Борис Филатов в интервью Deutsche Welle (организация признана в РФ нежелательной, иноагент), фрагмент которого опубликовало агентство УНИАН.

По словам градоначальника, украинцы «дебилизированы» соцсетями, в частности сервисом TikTok, который, как считает Филатов, используется Россией для дестабилизации ситуации в обществе.

23 февраля президент Украины Владимир Зеленский обвинил западных партнеров в попытке избавиться от него через проведение выборов.

До этого бывший украинский премьер-министр Николай Азаров сказал, что руководство Украины хочет использовать 60 дней не для подготовки к выборам нового президента, а для того, чтобы перевооружить армию и сфальсифицировать результаты народного волеизъявления. Азаров уверен, что Киев может «нарисовать» любую цифру в поддержку Зеленского.

14 февраля Зеленский в ходе Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что готов провести президентские выборы в стране только при условии двухмесячного прекращения огня. Заявление прозвучало на фоне требований США ускорить мирную сделку и дискуссий о возможных уступках.

Ранее экс-главком ВСУ Валерий Залужный прокомментировал возможность участия в выборах на Украине.