Полиция разыскивает коротко стриженного мужчину после взрыва машины ДПС в Москве

В Москве ищут коротко стриженного мужчину в черном после взрыва машины ДПС

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают подозреваемого, причастного к взрыву автомобиля ДПС на площади Савеловского вокзала в Москве. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Сегодня примерно в 00:05 к сотрудникам Госавтоинспекции УВД Северо-Восточного округа, находившимся в патрульном автомобиле на площади Савеловского вокзала, подошел короткостриженный мужчина в черной одежде и швырнул в его сторону неизвестное взрывное устройство, после чего начал вести съемку, а затем скрылся. Произошел взрыв.

В результате один полицейский погиб на месте, второй получил ранения и был госпитализирован для оказания медицинской помощи.

В настоящее время полиция Москвы совместно с другими силовыми структурами ведет комплексное расследование и розыск преступника. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, ведутся мероприятия для задержания виновного.

Ранее в Москве за день взорвались два автомобиля.