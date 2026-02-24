Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

В Москве при взрыве служебного автомобиля погиб сотрудник ДПС

Mash: автомобиль ДПС взорвался у Савеловского вокзала Москвы, погиб полицейский
Shutterstock

При взрыве машины ДПС у Савеловского вокзала в Москве погиб полицейский. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Взрыв произошел около полуночи.

«Предварительно, погиб один сотрудник, еще один пострадал», — отмечается в публикации.

Очевидцы рассказали, что на месте находился мужчина в черной куртке, который снимал момент взрыва, после чего скрылся. В служебном автомобиле выбиты стекла. Пострадавшего полицейского госпитализировали.

Telegram-канал SHOT пишет, что взрыв произошел рядом с машиной. На месте работают экстренные службы.

18 февраля на востоке Москвы в автомобиле взорвался газовый баллон. Взрыв произошел в машине Lada, припаркованной на Уссурийской улице. Предварительно, транспортное средство находилось рядом с территорией, где строится метро. Автомобиль полностью выгорел.

24 декабря 2025 года на юге Москвы произошел взрыв, в результате которого погибли двое сотрудников ДПС и еще один человек. По данным Следственного комитета России, полицейские хотели задержать подозрительного мужчину, которого заметили рядом со служебным автомобилем.

Ранее в Москве за день взорвались два автомобиля.
 
Теперь вы знаете
Соседи не дают спокойно жить? Как наказать нарушителей и когда закон бессилен
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!