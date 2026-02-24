В Москве при взрыве служебного автомобиля погиб сотрудник ДПС

При взрыве машины ДПС у Савеловского вокзала в Москве погиб полицейский. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Взрыв произошел около полуночи.

«Предварительно, погиб один сотрудник, еще один пострадал», — отмечается в публикации.

Очевидцы рассказали, что на месте находился мужчина в черной куртке, который снимал момент взрыва, после чего скрылся. В служебном автомобиле выбиты стекла. Пострадавшего полицейского госпитализировали.

Telegram-канал SHOT пишет, что взрыв произошел рядом с машиной. На месте работают экстренные службы.

18 февраля на востоке Москвы в автомобиле взорвался газовый баллон. Взрыв произошел в машине Lada, припаркованной на Уссурийской улице. Предварительно, транспортное средство находилось рядом с территорией, где строится метро. Автомобиль полностью выгорел.

24 декабря 2025 года на юге Москвы произошел взрыв, в результате которого погибли двое сотрудников ДПС и еще один человек. По данным Следственного комитета России, полицейские хотели задержать подозрительного мужчину, которого заметили рядом со служебным автомобилем.

Ранее в Москве за день взорвались два автомобиля.