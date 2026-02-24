Размер шрифта
После трехдневных выходных в России началась короткая рабочая неделя

Эксперт Подольская: в России началась короткая рабочая неделя
PeopleImages.com - Yuri A/Shutterstock/FOTODOM

После трехдневных выходных, приуроченных к Дню защитника Отечества, в России началась короткая рабочая неделя. Об этом сообщила эксперт президентской академии РАНХиГС Татьяна Подольская в интервью РИА Новости.

По ее словам, праздничный день 23 февраля выпал на понедельник, поэтому рабочая неделя будет сокращенной, а сразу за ней последуют обычные выходные.

«Россияне 24 февраля возвращаются к работе после трехдневных выходных, приуроченных к Дню защитника Отечества. Поскольку праздничный день пришелся на понедельник, рабочая неделя будет сокращенной и после нее последуют стандартные выходные», — сказала она.

Кроме того, Подольская отметила, что следующий период длинных выходных ожидается уже в начале марта, так как Международный женский день 8 марта в 2026 году приходится на воскресенье.

Также три выходных подряд ожидают сотрудников с 1 по 3 мая, с 9 по 11 мая, а также с 12 по 14 июня. Кроме того, выходной будет в среду, 4 ноября. Короткая рабочая неделя будет и в конце декабря, поскольку 31 декабря россияне будут отдыхать.

Ранее экономист рассказал о влиянии трех выходных на 23 февраля на зарплату.
 
