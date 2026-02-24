Размер шрифта
Украина снова отложила возобновление поставок нефти в Словакию

TA3: Украина вновь перенесла срок возобновления поставок нефти в Словакию
Bernadett Szabo/Reuters

Украина снова без объяснений отложила дату возобновления поставок нефти в Словакию по нефтепроводу «Дружба». Об этом сообщает словацкий телеканал ТА3.

Министерство экономики Словакии 13 февраля заявляло о приостановке поставок нефти через «Дружбу» и ожидало их возобновления в ближайшие дни, однако этого не произошло. 19 февраля ведомство сообщило, что Киев обещал возобновить транспортировку нефти 21 февраля.

Тем не менее, украинская сторона вновь перенесла запуск транзита на 24 февраля, отказавшись комментировать причины задержки.

В ответ на дефицит нефти словацкое правительство 18 февраля ввело кризисное положение и решило из государственных резервов выделить до 250 тыс. тонн нефти для НПЗ Slovnaft, который зависит от поставок из России.

До этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина не восстанавливает транзит нефти по нефтепроводу «Дружба» исключительно по политическим мотивам, поскольку все повреждения на трубопроводе уже устранены и он полностью готов к эксплуатации. В ответ на это Венгрия и Словакия прекратили поставки дизельного топлива на Украину и пригрозили остановить экспорт электроэнергии в страну. Кроме того, Будапешт заблокировал выделение Киеву крупного многомиллиардного кредита.

Ранее Словакия попросила Хорватию пропустить российскую нефть по трубопроводу «Адрия».
 
