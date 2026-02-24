Главу мексиканского картеля «Новое поколение Халиско» вычислили через любовницу

Точное местонахождение Рубена Осегеры Сервантеса по прозвищу Эль Менчо — лидера наркокартеля «Новое поколение Халиско» — удалось выяснить через слежку за одной из его любовниц. Об этом заявил министр национальной обороны Мексики Рикардо Тревилья Трехо, пишет ТАСС.

20 февраля разведка обнаружила доверенное лицо любовницы, которая была доставлена на объект в Тапальпе (штат Халиско). Там она встретилась с Эль Менчо, после чего 21 февраля покинула место встречи. По информации военных, в этот же день Эль Менчо оставался на объекте.

В тот же день началось планирование спецоперации при участии армейских спецназовцев и Национальной гвардии. Ночью 22 февраля силы выдвинулись на задержание, но охрана наркобарона открыла огонь. В ходе столкновения на месте были уничтожены восемь преступников.

Сам глава картеля с ближайшими соратниками пытался скрыться в лесу. Преступники попытались применить ракетные установки, атаковав один из военных вертолетов, который был вынужден совершить аварийную посадку. В ходе завязавшегося боя главарь картеля и двое его охранников получили тяжелые ранения.

«Была запрошена поддержка вертолета, <…> чтобы они были перевезены в медицинское учреждение в Халиско. Перевозят Эль Менчо, двух его охранников и раненого офицера. К сожалению, он умирает в пути», — констатировал министр обороны.

Ранее в Мексике начались массовые беспорядки из-за слухов о ликвидации лидера наркокартеля Эль Менчо.