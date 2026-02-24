Трамп призвал Иран заключить сделку, пригрозив плохим днем

Президент США Дональд Трамп в преддверии предстоящих переговоров между представителями США и Ирана призвал Тегеран пойти на соглашение, предупредив, что в противном случае стране грозит «плохой день». Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

«Я бы предпочел заключить сделку, чем нет. Но если мы ее не достигнем, это будет очень плохим днем для страны», — написал глава Белого дома.

Переговоры представителей США и Ирана пройдут в Женеве 26 февраля.

Немецкое издание Bild со ссылкой на экс-агента ЦРУ Джона Кириаку сообщило, что решение о военном ударе США по Ирану уже принято и может быть реализовано в начале следующей недели. По информации источника в Белом доме, на которого ссылается Кириаку, внутри американского правительства существует раскол. Сторонники военной операции — госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет и Объединенный комитет начальников штабов. Против удара выступают вице-президент Джей Ди Вэнс и глава разведки Тулси Габбард.

Ранее Трамп дал Ирану 10–15 дней на заключение сделки и рассматривал сценарий ограниченного удара.