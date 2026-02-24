В Севастополе военные отражают атаку ВСУ

Развожаев: ВСУ атакуют Севастополь, средства ПВО сбили семь целей над морем

В Севастополе военные продолжают отражать атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации, сбито 7 воздушных целей в районе Северной стороны над морем», — написал он.

По его словам, повреждений гражданских объектов не зафиксировано.

Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие и оставаться в безопасных местах.

20 февраля Развожаев сообщил, что в Севастополе в результате ночной атаки было сбито более 26 беспилотников. Атака, которую силы ПВО и Черноморского флота отражали всю ночь, привела к повреждению жилых домов и 11 автомобилей. В результате падения осколков от сбитого БПЛА не выжил 30-летний мужчина, который находился на улице в районе Камышового шоссе.

Также пострадала 90-летняя женщина. В районе улицы Федоровской ударной волной выбило стекла в ее квартире, у пенсионерки зафиксированы поверхностные раны голени и глаз.

Развожаев уточнил, что ВСУ при атаке на Севастополь использовали беспилотники, начиненными металлическими шариками.

