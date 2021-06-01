Мошенники обокрали ветерана, сидевшего с Путиным на параде Победы

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что в Москве мошенники похитили у 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина 400 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как передает РЕН ТВ, 28 мая пенсионеру позвонили на домашний телефон. Неизвестный представился участковым и заявил, что ветеран должен связаться с ним в случае, если кто-то попытается выманить у него деньги.

Некий Владимир позвонил Пронину 29 мая. Злоумышленник угрожал ветерану и потребовал от него 400 тысяч рублей. Затем пенсионер набрал «участковому», сообщив тому о поступившем звонке и согласовав передачу денег вымогателю.

Ветеран, доверившись собеседнику, отправился в одно из отделений банка на юго-востоке столицы. Однако в финансовой организации пожилому человеку отказали в снятии наличных. Там объяснили это тем, что его могут обокрасть мошенники. В другом отделении банка он все-таки сумел снять средства.

После этого Пронину снова позвонил вымогатель и заявил, что скоро приедет за деньгами. Послушавшись злоумышленника, пенсионер положил 400 тысяч в пакет и выкинул их с балкона.

В этот же день ветеран обратился в отдел полиции по району Текстильщики и рассказал о произошедшем.

Как сообщила Волк, по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». ГУ МВД по Москве взял контроль над расследованием.

Старший помощник руководителя ГСУ СК по столице Юлия Иванова при этом заявила, что ведомство организовало доследственную проверку «по фактам противоправных действий в отношении пожилого мужчины».

Василий Гаврилович Пронин — ветеран Великой Отечественной войны, принимал участие в битве на Курской дуге. Во время прошедшего в этом году парада Победы он сидел рядом с президентом России Владимиром Путиным, который укрыл ветерана курткой от ветра.

Ранее правнук бывшего генерального секретаря ЦК КПСС, лидера СССР Леонида Брежнева стал жертвой банковских мошенников в Москве.