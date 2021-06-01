В Словакии началась регистрация для желающих привиться «Спутником V»

Министр здравоохранения Словакии Владимир Ленгварский заявил об открытии онлайн-регистрации для желающих привиться российской вакциной от коронавируса «Спутник V», передает ТАСС.

«В Словакии началась онлайн-регистрация желающих привиться вакциной «Спутник V». Она проводится на сайте korona.gov.sk», — сказал он.

Ранее сообщалось, что власти Словакии одобрили использование «Спутника V». Вакцинация населения должна начаться не позднее 7 июня.

Словакия получила первую партию российской вакцины 1 марта. В связи с тем, что Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) пока не определилось со статусом «Спутника V», в Словакии произошел правительственный кризис, в результате которого со своего поста ушел премьер-министр Игорь Матович.

В апреле Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что в связи с нарушениями контракта просил вернуть партию российского лекарства «Спутник V». В дальнейшем вакцину планировалось использовать в других странах. При этом разработчики вакцины были не против, чтобы Словакия опубликовала контракт на поставку препарата.