В Греции женщина умерла после прививки AstraZeneca

В Греции 44-летняя женщина умерла после того, как ей была сделана прививка от коронавируса AstraZeneca. Об этом сообщила председатель Национального комитета по вакцинации, заслуженный профессор педиатрии Мария Теодориду, пишет РИА «Новости».

«Прежде чем перейти к информированию, я хотела бы выразить глубокие соболезнования семье 44-летней Гликерии с Крита, которая ушла из жизни в связи с редким синдромом тромбоза с тромбопенией, который связан с вакциной AstraZeneca», — сказала Теодориду.

По ее словам, специалисты изучают этот случай. Подчеркивается, что это второй случай смерти в стране, связанный с препаратом AstraZeneca. Кроме того, случаи после вакцинации подтвердились еще у четырех человек: один из них уже выздоровел, три пациента находятся в больницах.

В Греции коронавирусом заразился 401 301 человек, из них 93 764 выздоровели, 12 054 умерли.

Ранее ведущая радио «Би-би-си» в британском Ньюкасле Лиза Шоу скончалась после прививки от коронавируса вакциной компании AstraZeneca. По данным семьи, через неделю после вакцинации у женщины начались сильные головные боли, впоследствии она скончалась из-за образования тромбов в возрасте 44 лет.