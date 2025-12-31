Части обесточенных домов в Московской области вернули электричество

В около 70% обесточенных домов в Подмосковье вернули электричество

Электроэнергию вернули в порядка 70% обесточенных ранее домов в Московской области. Об этом RT заявили «Россети».

Работы по восстановлению продолжаются.

30 декабря Life.ru со ссылкой на SHOT заявил, что в подмосковном городе Раменское произошло аварийное отключение электричества. В результате аварии сто тысяч человек остались без электроэнергии. На улицах не работали светофоры и фонари.

Администрация Раменского городского округа в социальной сети «ВКонтакте» сообщила, что на питающем центре в Донино зафиксировали выгорание шины.

27 декабря частичное отключение света и отопления произошло во Владивостоке в связи с аварией на электросетях. По данным прокуратуры, в результате без электричества и теплоснабжения остались более 12 тыс. жителей.

Ранее более 10 тысяч человек в Кемеровской области остались без света.