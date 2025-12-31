Размер шрифта
Стало известно, когда Франция поставит Украине дальнобойные ракеты Scalp в 2026 году

Франция может поставить Украине дальнобойные ракеты Scalp в 2026 году
Поставки Вооруженным силам Украины (ВСУ) французских дальнобойных ракет Scalp в 2026 году не исключены, но их количество вряд ли приведет к изменению ситуации на фронте. Об этом сообщается в докладе ИМЭМО РАН, который есть в распоряжении РИА Новости.

»Франция продолжит курс на поддержку Киева. Обещаны поставки вооружений, не исключены дальнобойные ракеты Scalp», — говорится в докладе.

Эксперты ИМЭМО РАН напомнили, что Франция уже пообещала Украине поставки и других видов вооружений, а именно ракет Aster для систем противовоздушной обороны (ПВО) и истребителей-бомбардировщиков Mirage.

Помимо этого, в 2026 году продолжится наращивание военного производства, в том числе для передачи военной техники ВСУ, утверждается в докладе. В его тексте упоминается открытый в текущем году пороховой завод в городе Бержераке на юго-западе страны, который в 2026 году должен выйти на производство 1,8 тыс. тонн пороха в год.

До этого агентство ТАСС сообщило, что группа наемников из Франции хочет заехать в Херсон, чтобы помочь ВСУ в разведке.

Ранее во Франции ужаснулись планам Макрона передать Украине истребители Mirage.

