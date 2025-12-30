Соединенные Штаты Америки планируют провести глубокий анализ обстоятельств, связанных с недавней попыткой украинской стороны атаковать резиденцию президента Российской Федерации Владимира Путина. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в интервью телеканалу Fox Business.

«Мы проведем всестороннее изучение всей имеющейся разведывательной информации, касающейся инцидента с атакой на резиденцию Владимира Путина», — подчеркнул Уитакер.

В то же время, американский дипломат выразил мнение, что подобная атака со стороны Киева была бы «опрометчивой» и не способствовала бы достижению мира между Украиной и Россией.

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил в понедельник, что в ночь на 29 декабря киевский режим совершил террористическую атаку на резиденцию президента РФ Владимира Путина, расположенную в Новгородской области, с использованием 91 беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Согласно информации, предоставленной Лавровым, все БПЛА были успешно уничтожены силами противовоздушной обороны (ПВО), и о пострадавших не сообщается. Лавров также отметил, что, несмотря на террористическую атаку на резиденцию главы государства, Россия не планирует выходить из переговорного процесса с США, однако переговорная позиция РФ будет пересмотрена.

Перед началом встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, президент США Дональд Трамп сообщил, что он выразил сильное недовольство после того, как узнал от Владимира Путина об атаке во время второго телефонного разговора между ними в тот же день. Американский лидер также подчеркнул, что атака произошла в «чувствительный момент» переговорного процесса, и назвал этот акт киевского режима «неверным».

Ранее в МИД заявили о готовности РФ ответить на атаку ВСУ резиденции Путина.