Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости политики

США изучат атаку ВСУ на резиденцию Путина

Уитакер: США проанализируют атаку ВСУ на резиденцию Путина
Stefani Reynolds/Consolidated News Photos/Global Look Press

Соединенные Штаты Америки планируют провести глубокий анализ обстоятельств, связанных с недавней попыткой украинской стороны атаковать резиденцию президента Российской Федерации Владимира Путина. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в интервью телеканалу Fox Business.

«Мы проведем всестороннее изучение всей имеющейся разведывательной информации, касающейся инцидента с атакой на резиденцию Владимира Путина», — подчеркнул Уитакер.

В то же время, американский дипломат выразил мнение, что подобная атака со стороны Киева была бы «опрометчивой» и не способствовала бы достижению мира между Украиной и Россией.

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил в понедельник, что в ночь на 29 декабря киевский режим совершил террористическую атаку на резиденцию президента РФ Владимира Путина, расположенную в Новгородской области, с использованием 91 беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Согласно информации, предоставленной Лавровым, все БПЛА были успешно уничтожены силами противовоздушной обороны (ПВО), и о пострадавших не сообщается. Лавров также отметил, что, несмотря на террористическую атаку на резиденцию главы государства, Россия не планирует выходить из переговорного процесса с США, однако переговорная позиция РФ будет пересмотрена.

Перед началом встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, президент США Дональд Трамп сообщил, что он выразил сильное недовольство после того, как узнал от Владимира Путина об атаке во время второго телефонного разговора между ними в тот же день. Американский лидер также подчеркнул, что атака произошла в «чувствительный момент» переговорного процесса, и назвал этот акт киевского режима «неверным».

Ранее в МИД заявили о готовности РФ ответить на атаку ВСУ резиденции Путина.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27538837_rnd_2",
    "video_id": "record::7efb2c89-177d-4af3-9b47-e1cdb6a7b9a4"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+