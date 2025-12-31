Размер шрифта
Экс-помощница Байдена назвала Зеленского шутом

Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Обозреватель RT, бывшая помощница политика Джо Байдена Тара Рид назвала президента Украины Владимира Зеленского «шутом». Ее слова приводит РИА Новости.

«Он не законный лидер, и он уже давно вышел за рамки законного срока пребывания на своем посту», — отметила она.

Кроме того, Рид подчеркнула, что Украина является «несостоявшимся государством (failed state)».

До этого Тара Рид заявила, что бюрократы, сидящие в администрации президента Соединенных Штатов, действительно принимают решения. По сути, это и есть часть «глубинного государства» (Deep state), указала она. Глубинное государство — теория заговора, согласно которой в Штатах существуют скоординированная группа или группы не избираемых госслужащих, влияющих на политику страны без оглядки на избранное руководство.

Рид в данный момент проживает в Москве. Она называет город «красивым», а жителей России — «добрыми людьми».

Ранее Рид раскрыла, почему бывший лидер США здоровался с воздухом.

