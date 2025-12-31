Россияне рассказали, сколько потратили на лечение зубов в 2025 году

Расходы на стоматологию в 2025 году стали ощутимой статьей семейного бюджета для большинства россиян. Каждый шестой опрошенный (16%) потратил на лечение зубов более 100 тыс. рублей, а 6% — более 500 тыс. Таковы результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру» (есть у «Газеты.Ru»).

17% потратили на лечение зубов до 5 тыс. рублей, а 12% — до 10 тыс. При этом 14% сообщили о тратах до 50 тыс. рублей, 12% — до 100 тыс. Остальные респонденты (23%) не посещали стоматолога в этом году.

Рост затрат отмечают более половины участников опроса. Для 13% по сравнению с прошлым годом расходы увеличились на 10%, а для 25% — на 20%. При этом 15% говорят о росте почти вдвое, а 9% — об увеличении стоимости услуг более, чем на 50%. Лишь 20% считают, что траты остались на привычном уровне. Еще 18% затруднились с корректным сравнением из-за разного объема лечения в разные годы.

На фоне роста цен россияне все чаще ищут способы сэкономить. 19% опрошенных респондентов из городов-миллионников едут лечить зубы в города поменьше, где цены ниже. Например, среди москвичей популярны такие направления как Владимир, Тверь, Тула и Ярославль.

Еще 11% рассматривают лечение за границей. Из них 89% выбирают Китай, где стоимость имплантации и протезирования может быть в два-три раза ниже, чем в крупных российских городах, а полный курс лечения нередко укладывается в одну поездку. Также опрошенные респонденты отмечали такие направления стоматологического туризма как Турция и 4% Вьетнам.

Еще один инструмент снижения нагрузки на бюджет — налоговый вычет. По результатам исследования, 18% опрошенных россиян уже оформляли вычет за стоматологическое лечение, а 16% планируют сделать это в будущем. При этом 11% пытались получить вычет, но не разобрались в процедуре и отказались от идеи, а большинство респондентов признались, что не задумывались о такой возможности.

В опросе приняли участие 3 тыс. россиян.

