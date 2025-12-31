Размер шрифта
Мужчина, сорвавший беспрецедентный джекпот в лотерее в США, пока не объявился

Выигравший 1,8 млрд долларов в Powerball в Арканзасе пока не явился за деньгами
Житель американского штата Арканзас, выигравший в лотерее Powerball $1,8 млрд, пока не явился за деньгами. Об этом сообщает 40/29 News.

После розыгрыша прошло уже пять дней, но обладатель счастливого билета до сих пор не обратился к организаторам лотереи. Исполнительный директор Arkansas Scholarship Lottery Шэрон Стронг выразила надежду, что победитель скоро объявится. При этом она посоветовала счастливчику, прежде чем идти в центр выплаты выигрышей, заранее обсудить все вопросы со своим финансовым советником и юристом.

25 декабря сообщалось, что выигрышный билет на $1,8 млрд, проданный покупателю в штате Арканзас, совпал со всеми шестью номерами розыгрыша. Мужчина может выбрать между разовой выплатой в размере $834,9 млн или полной суммой джекпота, которую выплачивают ежегодными платежами примерно в течение 30 лет. Оба варианта предусматривают удержание налогов.

Как пишут СМИ, этот джекпот стал вторым выигрышем в истории Powerball свыше $1 млрд в текущем году и был сформирован после 46 розыгрышей подряд без определения победителя.

Ранее стало известно, что британская пара во второй раз за десять лет выиграла в лотерею £1 млн. 

