В России начались одни из самых длинных новогодних праздников

У россиян начались одни из самых длинных новогодних праздников
Илья Питалев/РИА Новости

Одни из самых длинных новогодних праздников начались у россиян — они продлятся с 31 декабря по 11 января включительно. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечает агентство, последняя рабочая неделя 2025 года состояла всего из двух рабочих дней. Выходные с 31 декабря по 11 января составляют 12 дней, что эквивалентно 288 часам. Первым рабочим днем в 2026 году будет понедельник, 12 января. В общей сложности в январе 2026 года в России будет 15 рабочих и 16 праздничных или выходных дней. Это будет самый «нерабочий» январь с 2021 года: в 2022 году россияне в первый месяц года работали 16 дней, в 2023–2025 годах — по 17.

Праздник 7 января, отмечаемый как Рождество Христово, приходится на среду, и в этот день установлен выходной в рамках праздничных дней, охватывающих период с 1 по 8 января. В результате вся первая декада месяца становится праздничной, а новогодние выходные в 2026 году — самые продолжительные за последние годы.

До этого эксперт президентской академии (РАНХиГС) Татьяна Подольская сообщала, что длинные выходные в январе не отразятся на заработной плате сотрудников. В то же время эксперт подчеркнула, что работа в праздничные дни оплачивается как минимум в двойном размере. Она также сообщила, что сотрудник может также выбрать одинарную оплату работы в нерабочий день, но с предоставлением дополнительного дня отдыха в будущем.

Ранее Геннадий Онищенко назвал новогодние каникулы в России слишком длинными.

