Россиян предупредили о падении ставок по вкладам в 2026 году

Экс-сенатор Епифанова: ставки по вкладам могут опуститься до 8,5% к концу 2026 года

К концу 2026 года ЦБ может снизить ключевую ставку до 11-13%, что приведет к уменьшению ставок по вкладам до 7,5-8,5%, спрогнозировала для «Газеты.Ru» экс-вице-спикер Госдумы, экс-сенатор, член центрального совета партии «Справедливая Россия» Ольга Епифанова.

«К концу 2026 года ключевая ставка, по моим оценкам, может опуститься до приблизительно 11–13% годовых. Вторая половина года станет временем для постепенного смягчения политики Центробанка, если инфляция продолжит замедляться, а экономика выйдет на траекторию устойчивого роста без перегрева. Это приведёт к снижению доходности по депозитам — до 7,5–8,5%, удешевлению ипотечных займов до около 12–13%, а также снижению ставок по потребительским кредитам до 15–17% годовых», — отметила Епифанова.

По ее словам, темпы смягчения денежно-кредитной политики будут выверенными, поскольку регулятор стремится не допустить возврата инфляционного давления. Валютный рынок, скорее всего, отреагирует спокойно, считает Епфанова. При стабильном экспорте, умеренном импорте и контроле за движением капитала курс рубля останется относительно сбалансированным, уверена экс-сенатор. По итогам года она ожидает доллар по 92–96 рублей, евро —по 98–102 рубля, а юань — по 12,5–13 рублей. Возможны умеренные колебания, но серьезных ослаблений курса при текущих тенденциях Епифанова спрогнозировать пока не может.

19 декабря ЦБ снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 16%.

