Актера Канахина переобъявили в розыск

Актера Кирилла Канахина (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), заочно приговоренного к пожизненному лишению свободы, переобъявили в розыск. Об этом со ссылкой на министерство внутренних дел России сообщает ТАСС.

В базе МВД указано, что Канахин переобъявлен в розыск. При этом статья для переобъявления в розыск не указана.

В правоохранительных органах агентству рассказали, что актер переобъявлен в розыск по новому уголовному делу, которое в настоящее время рассматривается во 2-м Западном окружном военном суде.

В сентябре сообщалось, что в военный суд в Москве поступило новое уголовное дело в отношении Канахина. Он является членом так называемого «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией) (РДК) . Помимо артиста, по делу проходят ряд других лидеров и участников РДК. В зависимости от роли и степени участия каждому фигуранту вменяют, в частности, теракт, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, организация террористического сообщества или участие в нем, пропаганда терроризма, разбой и другие преступления.

Канахин в 2000-х годах играл эпизодические роли в сериалах, «Глухарь», «Участковый», «Чужие крылья». В начале 2024 года суд заочно приговорил его к пожизненному сроку за госизмену. Следствие установило, что он в составе отряда украинских диверсантов как минимум дважды нападал на российские села.

Ранее сообщников актера Канахина объявили в международный розыск. 

