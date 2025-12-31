Более 930 млн рублей похитили при развитии инфраструктуры Камчатского края

Органы полиции выявили хищение более 930 млн рублей, которые предназначались для реализации государственной программы по развитию инфраструктуры Камчатского края. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

Установлено, что что деньги были похищены гендиректором подрядной организации из Петербурга и его сообщниками.

Первое хищение было совершено после заключения договора на технологическое присоединение к электросетям строящегося на Камчатке курорта международного стандарта. Получив аванс 684 млн рублей, злоумышленники в тот же день перечислили средства на счета подконтрольных им юридических лиц. При этом стоимость реально выполненных работ составила лишь 2,4 млн рублей.

Вторым эпизодом преступной деятельности стало причинение материального ущерба банку. Злоумышленник предоставил кредитной организации подложные документы о плановом выполнении работ по договору, позволившие оформить банковскую гарантию. После срыва контракта и отказа возвращать аванс его сумма по решению суда была взыскана заказчиком с банка.

Третий факт связан с контрактом на реконструкцию котельной в городе Елизово, финансировавшейся из бюджета Российской Федерации. Получив аванс в сумме 250 млн рублей, гендиректор организации-подрядчика вместе с сообщниками направили эти средства на цели, не имеющие отношения к строительству объекта.

В настоящее время возбуждены уголовные дела о мошенничестве в особо крупном размере. Для возмещения ущерба наложен арест на имущество подозреваемых стоимостью 300 млн рублей.

25 ноября сообщалось, что в Томской области при строительстве моста через реку Кайма украли 66 млн рублей.

Ранее Генпрокуратура обнародовала данные о масштабах коррупции в России.