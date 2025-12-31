Поезд Ростов — Адлер по техническим причинам остановлен на территории Краснодарского края. Об этом сообщает Telegram-канал Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

Остановка поезда № 442 произошла 02:05 мск на участке между станциями Гулькевичи и Отрадо-Кубанская СКЖД. В результате этого 18 пассажирских поездов задерживаются на время до 5 часов.

30 декабря сообщалось, что три поезда задержались на Кубани после повреждения железнодорожной инфраструктуры в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата, произошло отключение напряжения в контактной сети.

За день до этого стало известно, что обрушившийся на Абхазию снегопад привел к остановке железнодорожного сообщения в республике. Движение поездов будет возобновлено после того, как будет обеспечена стабильная работа энергетических систем.

В Ростовской области сошел с рельсов грузовой поезд.