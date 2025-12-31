Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

В Краснодарском крае остановлен поезд Ростов — Адлер

СКЖД: на Кубани по техническим причинам остановлен поезд Ростов — Адлер
soi7studio/Shutterstock/FOTODOM

Поезд Ростов — Адлер по техническим причинам остановлен на территории Краснодарского края. Об этом сообщает Telegram-канал Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

Остановка поезда № 442 произошла 02:05 мск на участке между станциями Гулькевичи и Отрадо-Кубанская СКЖД. В результате этого 18 пассажирских поездов задерживаются на время до 5 часов.

30 декабря сообщалось, что три поезда задержались на Кубани после повреждения железнодорожной инфраструктуры в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата, произошло отключение напряжения в контактной сети.

За день до этого стало известно, что обрушившийся на Абхазию снегопад привел к остановке железнодорожного сообщения в республике. Движение поездов будет возобновлено после того, как будет обеспечена стабильная работа энергетических систем.

В Ростовской области сошел с рельсов грузовой поезд. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27539773_rnd_2",
    "video_id": "record::9c5f71a3-69e9-460e-aa9d-7356ed6f7a2e"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+