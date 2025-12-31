ЦБ сделал прогноз по экономике России на следующий год

Банк России спрогнозировал понижение инфляции до 4-5% к концу 2026 года

Гражданам России в 2026 году станет проще строить планы и заниматься бизнесом. Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка, отвечая на вопросы в своем Telegram-канале.

«После нескольких лет усиленного роста (заметно выше, чем в США и еврозоне) мы переходим к более спокойному и сбалансированному развитию (экономики - прим. ред.). В 2026 году экономика вырастет на 0,5–1,5%, а в следующие годы рост несколько ускорится», — отметил регулятор.

В Банке России также пообещали, что к концу следующего года инфляция в стране снизится на 4-5%. Соответственно, цены в конце 2026 года будут расти медленнее, и процентные ставки по кредитам станут более умеренными.

«Людям и бизнесу станет проще строить планы и думать о будущем», — говорится в сообщении.

Кроме того, согласно прогнозу ЦБ, будет расти кредит реальной экономике. Так, регулятор ожидает, что в 2026 году он увеличится на 6-11%.

«Деньги продолжат накапливаться на ваших банковских счетах. А реальные зарплаты и доходы продолжат умеренно повышаться», — пообещали в Центробанке.

До этого в ЦБ РФ высказались об уровне ключевой ставки. Согласно прогнозам, охранение ключевой ставки на текущем высоком уровне в течение еще нескольких месяцев в условиях замедления роста экономики может оказаться неоправданным, отметили в Банке России.

Ранее в России допустили снижение ключевой ставки до 11%.