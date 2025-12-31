В подмосковном Подольске произошла стрельба

У торгового центра «Гран» в Подольске произошла драка со стрельбой

ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Лен.области/VK

У торгового центра «Гран» в Подольске Московской области произошла массовая драка со стрельбой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash .

По словам очевидцев, в драке принимали участие свыше 30 человек в черной одежде. Затем несколько дерущихся открыли стрельбу, после чего скрылись.

Имеются сведения, что конфликт начался в ресторане «Хансарай» микрорайона Климовск.

28 декабря сообщалось, что в Петербурге ссора в кафе обернулась массовой дракой с поножовщиной.

14 декабря стало известно, что во Владивостоке школьники устроили массовую драку на проезжей части.

9 ноября сообщалось, что в центре Саратова произошла массовая драка с участием около 30 человек. Мужчины наносили друг другу удары кулаками и ногами, а также бросали оппонентов на асфальт.

Ранее в Москве арестовали десятки фигурантов дела о массовой драке в жилом комплексе «Прокшино».