В подмосковном Подольске произошла стрельба

У торгового центра «Гран» в Подольске Московской области произошла массовая драка со стрельбой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash .
По словам очевидцев, в драке принимали участие свыше 30 человек в черной одежде. Затем несколько дерущихся открыли стрельбу, после чего скрылись.
Имеются сведения, что конфликт начался в ресторане «Хансарай» микрорайона Климовск.
