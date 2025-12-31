Размер шрифта
В Общественной палате рассказали, насколько увеличится МРОТ

Член ОП Машаров: МРОТ в России в 2026 году увеличится на 20,7%
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в следующем году вырастет на 20,7%. Об этом РИА Новости сообщил член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Он пояснил, что с 1 января 2026 года МРОТ составит 27093 рубля. Сейчас МРОТ равняется 22440 рублям. Машаров подчеркнул, что работодатель должен платить заработную плату не меньше этой суммы, если сотрудник работает на полной ставке. В случае неполной занятости сумма уменьшается пропорционально.

Машаров отметил, что МРОТ является инструментом государства, мотивирующим работодателей актуализировать зарплаты. Так, повышение МРОТ затрагивает низкооплачиваемых сотрудников, зарплаты которых близки к нему.

25 декабря пресс-служба Роструда сообщила, что российское трудовое законодательство не обязывает работодателей выплачивать 13-ю зарплату, выплачивать ее или нет решает сама компания.

Ранее в Госдуме рассказали, когда россияне смогут получать зарплату в цифровом рубле. 

