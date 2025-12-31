Размер шрифта
Новости. Общество

Морозы и снег ожидаются на Юге России в Новый год

Юг России накроют снегопады в новогоднюю ночь
Настоящая «русская зима» со снегопадом и температурой воздуха до -15°C ожидается на Юге России в новогоднюю ночь. Об этом РИА Новости рассказал представитель Северо-Кавказского гидрометцентра.

«В районе Сочи, Краснодарского края, Адыгеи — очень сильные осадки. Температура воздуха составит от -5 до -10°C, а при прояснениях по северной половине округа и в предгорье — до -15°C», — сказал собеседник агентства.

По словам синоптика, в первые дни нового года в Краснодарском крае, Астраханской и Волгоградской областях, а также в Адыгее осадки прекратятся.

«Со 2 января начнется постепенное потепление», — добавили в гидрометцентре.

Температура воздуха на побережье днем прогреется до +7°C. В нескольких регионах, в том числе Ростовской, Волгоградской областях, ожидаются туманы и гололедица.

Тем временем руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что в ночь на Новый год в Москве ожидается морозная погода, температура опустится до -14°C.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, где будет самая неблагоприятная погода.

